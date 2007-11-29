Создание веб-страницы

$10
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки224 просмотра
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Необходимо сделать веб-страницу. Работа состоит из двух частей.

1. Необходимо сделать шапку, состоящую из простого текстового логотипа и баннера (состоит из трёх частей: два куска текста и вставить скрипт) и подвал, содержащий текст (выходные данные и контакты).

2. Сверстать эти шапку и подвал вставив новостной скрипт, js-скрипт и два меню.

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16 лет назад
kinst
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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