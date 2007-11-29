Создание веб-страницы

Требуется разработать игровой портал - основная концепция представлена на сайте http://www.clubznatokov.ru/ . Тех.задание в разработке. Работа по договору. Предоплата 30%. Основные требования - удобный интерфейс администратора. Защита от взлома. Пожалуйста указывайте приблизительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать веб-страницу. Работа состоит из двух частей.
1. Необходимо сделать шапку, состоящую из простого текстового логотипа и баннера (состоит из трёх частей: два куска текста и вставить скрипт) и подвал, содержащий текст (выходные данные и контакты).
2. Сверстать эти шапку и подвал вставив новостной скрипт, js-скрипт и два меню.
Вопросы, пожалуйста, задавайте через личные сообщения.
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