Создание веб-страницы

Необходимо сделать веб-страницу. Работа состоит из двух частей.

1. Необходимо сделать шапку, состоящую из простого текстового логотипа и баннера (состоит из трёх частей: два куска текста и вставить скрипт) и подвал, содержащий текст (выходные данные и контакты).

2. Сверстать эти шапку и подвал вставив новостной скрипт, js-скрипт и два меню.

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