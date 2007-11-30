Требуется создать сайт

Я провожу анкетирование среди тех, кто занимается созданием и администрированием сайтов интернет-магазинов. Анкета в приложении. Порядок работы такой: вы делаете ставку к проекту, затем высылаете мне в приват описание одной проблемы или одного решения на ваш ...