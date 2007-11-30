Требуется создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок343 просмотра
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Требуется создать сайт развлекателной тематики

На движке ДЛЕ сроки очень сжатые

дизайн есть нада свесрстать под дле или можете предложить свой

жду ваших оценок и сроки

16 лет назад
ruslan100
Гость 
43 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
madkaban
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Ложная тревога. Человек не выходил на связь, но были причины. Буду ходатайствовать в администрацию WebLancer.net для смены отрицательного отзыва на положительный.
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