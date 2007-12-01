Нужна сетка сайтов

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок507 просмотров
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Консалтинговой компании требуется сетка сайтов. Количество сайтов: на первом этапе 5-10-15 ( руководство ориентировано на 15, но с поэтапным вводом).

Сайты должны содержать статьи по отобранным нами низкочастотникам (неплохой сео-копирайтер у нас уже есть)

Задача сетки – не столько поднимать основной сайт, а привлекать дополнительных посетителей самостоятельно.

Цель: вылезать в выдаче (топ 50) по релевантным НЧ на нескольких позициях.

Фирма достаточно денежная, поэтому цена хотя и важный но не решающий аргумент.

Требуется сдача сети под ключ (можно с исп наших текстов, коорые мы с вами согласовываем)

Для участия в тендере ОБЯЗАТЕЛЬНО прислать:

1. Нужно сориентировать нас по вашим ценам хотя бы примерно

2. Портфолио

3. ВНИМАНИЕ! Методы сокрытия сети от поисковиков (ваши варианты) – как осуществляется передача трафика на основной сайт, (редиректы на страницах типа «услуги» или «о нас», размещение «рекламы» и т.д.)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЕТКОГО ПЛАНА СОКРЫТИЯ СЕТИ ОТ ПОИСКОВИКОВ. Мы должны быть уверены в том, что вы не только сможете сделать сеть, но и что ее потом не забанят вместе с основным сайтом! (см. многочисленные вопли про вылетевшие сети на searchengines)

Желательно также знать вашу позицию по регистрации сайтов сети (на свои данные, на разные, на данные сотрудников, вымышленных лиц и т.д.)

В ваши обязанности будет входить все что связано с созданием сети начиная с регистрации доменов.

На письма типа «меня зовут Вася давайте пообщаемся» не отвечаем. Присылайте НОРМАЛЬНЫЕ развернутые предложения в соответствии с 3 требованиями выше. Помните, что откликов на размещенный проект приходит МНОГО. Я должен иметь возможность ЗАЩИТИТЬ ваше предложение перед руководством. Откаты НЕ предлагать.

Можно на мыло [email protected]

16 лет назад
smartest
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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