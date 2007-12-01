Сайт торговой марки одежды

ТОЛЬКО ИЗ МИНСКА! нужно сделать сайт-сообщество на нашем движке ( основан на zend framework) надо сделать за месяц. 50% где-то есть (новости, друзья, личка, комменты) требования:уверенное знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать сайт для торговой марки по продаже одежды. Стиль - не хуже www.bovona.com
ассортимент товара. Обязательно предлагайте цену и срок.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо 1. Написание ТЗ (по ключевым пунктам, которые будут выданы) 2. Дизайн 3. Верстка. 4. Кодинг. 5. Продвижение. 6. Подключение к платежным системам. 7. Вап-версия. Движок: предпочтение PHP + MYSQL. Можно разбить по этапам, но хотелось, чтобы всю работу сделала одна команда. Оплата: ТЗ по ...Завершен16 лет назад
- $300
Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать сайт развлекателной тематики На движке ДЛЕ сроки очень сжатые дизайн есть нада свесрстать под дле или можете предложить свой жду ваших оценок и срокиЗакрыт16 лет назад
- $200
Я провожу анкетирование среди тех, кто занимается созданием и администрированием сайтов интернет-магазинов. Анкета в приложении. Порядок работы такой: вы делаете ставку к проекту, затем высылаете мне в приват описание одной проблемы или одного решения на ваш ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать информативный сайт туристической компании. Основное напрвление - Таиланд. Форум. Гостевая.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо сделать веб-страницу. Работа состоит из двух частей. 1. Необходимо сделать шапку, состоящую из простого текстового логотипа и баннера (состоит из трёх частей: два куска текста и вставить скрипт) и подвал, содержащий текст (выходные данные и ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать игровой портал - основная концепция представлена на сайте http://www.clubznatokov.ru/ . Тех.задание в разработке. Работа по договору. Предоплата 30%. Основные требования - удобный интерфейс администратора. Защита от взлома. Пожалуйста указывайте приблизительные ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10000
Работа по контракту! Портал для любителей острых ощущений(+18) Требуется разработка кода. Дизайн. Техническое сопровождение. Бюджет от 50.000.00? Сроки: Альфа к 1.02.2008 Бета к 1.12.2008 Стабильная к 1.01.2009 Зачисление в штат нашей компании на постоянной удаленной основе.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется сверстать сайт с psd макета и натянуть его на хороший движек интернет магазина. Работу нужно сделать "под ключ" и быстро. Пожалуйста обязательно! укажите в предложении стоимость Вашей работы, а также ссылку на интернет магазин ...Завершен16 лет назад