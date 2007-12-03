Интернет телевидение

Задались мы непростой целью создания первого в России православного интернет телевидения с возвожностью он-лайн траснсляций, а также хранения и воспроизведения архивных записей. И помощь нас в этом деле интересует всеобъемлющая : от разработки технического задания и создания самого ресурса, до договоренностей с провайдером и наладки коммуникаций. Просьба обращаться только людей имеющих реальный опыт подобной работы. Интересуют как водится стоимость и сроки