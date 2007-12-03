Создание сайта по выдаче бонусов

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.

16 лет назад
Djenya
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание мини сайтов

    Необходимо создание мини сайтов. Количество страниц на сайте 10-15. Наполнение сайта будет производиться нами. Сайты будут создаваться по тематики сериалы. Возможно постоянное и долговременное сотрудничество. Интересует цена за 1 сайт.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен простой сайт

    Вот такого плана: http://www.marcusnilsson.com/main.html Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна.. Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)? В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы.. [email protected]

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поисковая система

    Требуется написать поисковую систему предназначеную для осуществления поиска по прайс-листам (xls, doc ...) компаний. По аналогии с сайтом tyndex.ру

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта-домашней странички

    $400

    Уважаемые фрилансеры, хочу иметь домашнюю страничку, простую но стильную статичный html не желателен, с какой - нибудь бесплатной CMS, а лучше на joomla или DLE(так и быть, возможно добавлю немного на движок, если у ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна сетка сайтов

    $2000

    Консалтинговой компании требуется сетка сайтов. Количество сайтов: на первом этапе 5-10-15 ( руководство ориентировано на 15, но с поэтапным вводом). Сайты должны содержать статьи по отобранным нами низкочастотникам (неплохой сео-копирайтер у нас уже есть) Задача сетки – не ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт онлайн-лотереи

    $1000

    Необходимо 1. Написание ТЗ (по ключевым пунктам, которые будут выданы) 2. Дизайн 3. Верстка. 4. Кодинг. 5. Продвижение. 6. Подключение к платежным системам. 7. Вап-версия. Движок: предпочтение PHP + MYSQL. Можно разбить по этапам, но хотелось, чтобы всю работу сделала одна команда. Оплата: ТЗ по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Игровой портал

    $300

    Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад