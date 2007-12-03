Необходимо создание мини сайтов. Количество страниц на сайте 10-15. Наполнение сайта будет производиться нами. Сайты будут создаваться по тематики сериалы. Возможно постоянное и долговременное сотрудничество. Интересует цена за 1 сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта по выдаче бонусов на подобие http://www.getbonus.ru Выслушаю вашу цену и сроки изготовления. За подробностями обращаться в асю 275541294.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вот такого плана: http://www.marcusnilsson.com/main.html Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна.. Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)? В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы.. [email protected]Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать поисковую систему предназначеную для осуществления поиска по прайс-листам (xls, doc ...) компаний. По аналогии с сайтом tyndex.руСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Уважаемые фрилансеры, хочу иметь домашнюю страничку, простую но стильную статичный html не желателен, с какой - нибудь бесплатной CMS, а лучше на joomla или DLE(так и быть, возможно добавлю немного на движок, если у ...Завершен16 лет назад
- $1000
Нужно написать скрипт для обмена баннерами + текст (тизерами) между сайтами. Примеры: erotizer.info ngbn.ru ася 608061Закрыт16 лет назад
- $2000
Консалтинговой компании требуется сетка сайтов. Количество сайтов: на первом этапе 5-10-15 ( руководство ориентировано на 15, но с поэтапным вводом). Сайты должны содержать статьи по отобранным нами низкочастотникам (неплохой сео-копирайтер у нас уже есть) Задача сетки – не ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать сайт для торговой марки по продаже одежды. Стиль - не хуже www.bovona.com ассортимент товара. Обязательно предлагайте цену и срок.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
ТОЛЬКО ИЗ МИНСКА! нужно сделать сайт-сообщество на нашем движке ( основан на zend framework) надо сделать за месяц. 50% где-то есть (новости, друзья, личка, комменты) требования:уверенное знание ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо 1. Написание ТЗ (по ключевым пунктам, которые будут выданы) 2. Дизайн 3. Верстка. 4. Кодинг. 5. Продвижение. 6. Подключение к платежным системам. 7. Вап-версия. Движок: предпочтение PHP + MYSQL. Можно разбить по этапам, но хотелось, чтобы всю работу сделала одна команда. Оплата: ТЗ по ...Завершен16 лет назад
- $300
Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад