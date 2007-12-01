Нужен простой сайт

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок366 просмотров
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Вот такого плана:

http://www.marcusnilsson.com/main.html

Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна..

Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)?

В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы..

[email protected]

16 лет назад
motto74
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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