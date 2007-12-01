Нужен простой сайт

Требуется написать поисковую систему предназначеную для осуществления поиска по прайс-листам (xls, doc ...) компаний. По аналогии с сайтом tyndex.ру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот такого плана:
http://www.marcusnilsson.com/main.html
Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна..
Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)?
В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы..
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