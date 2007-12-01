Нужен простой сайт

Вот такого плана:

http://www.marcusnilsson.com/main.html

Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна..

Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)?

В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы..

[email protected]