Дизайн и верстка сайта

Нужен очень простой сайт, 5 менюшек наша инфориация и форма заказа. Мы занимаемся поставками оборудования для водо, газо, теплоснабжения. Дожен быть небольшой справочник по фирмам производителям. Короче все очень просто, сайт нужен в теплых тонах. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для компании занимающейся дизайном и ремонтом помещений.
До 10 страниц + портфолио с фотографиями.
Легкий, без flash
Жестких сроков нет.
ТЗ по почте.
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