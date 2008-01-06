Дизайн и верстка сайта

Все прошло отлично. Оксана дала и четкое задание и оставила возможность "разгуляться", при этом постоянно участвовала и высказывала исключительно адекватные мысли с которыми я просто не мог не согласиться. Оплата не то чтобы не заставила себя ждать, а наоборот поступила даже раньше. В общем все супер :)