Дизайн и верстка сайта

$100
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок332 просмотра
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Нужен сайт для компании занимающейся дизайном и ремонтом помещений.

До 10 страниц + портфолио с фотографиями.

Легкий, без flash

Жестких сроков нет.

ТЗ по почте.

Верстка сайта
16 лет назад
Sekret_Remonta
Оксана 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
Работой довольна. Помимо дизайна и верстки, Алексей установил сайт на движок и очень подробно объяснил, как им пользоваться. Перед началом работы меня несколько смутили 2 отрицательных отзыва, однако я рада, что все-таки решила работать с Алексеем. На запросы реагировал своевременно, проблемы связаться с ним не было. Вероятнее всего обращусь к Алексею еще раз.
Все прошло отлично. Оксана дала и четкое задание и оставила возможность "разгуляться", при этом постоянно участвовала и высказывала исключительно адекватные мысли с которыми я просто не мог не согласиться. Оплата не то чтобы не заставила себя ждать, а наоборот поступила даже раньше. В общем все супер :)
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