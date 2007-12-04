Небольшой сайт

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка320 просмотров
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Надо сделать сайт с функционалом как на topstarmobile.ru

Дизайн есть, надо только переверстать

16 лет назад
9480246
Сергей 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
KBelous
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$250
14 дней
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