Требуется простой сайт на CMS

$300
Сайты «под ключ»Завершен22 заявки380 просмотров
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Нравится дизайн: www.nlpcenter.spb.ru (без правой колонки)

Нужно: стиль как у сайта выше, направленность та же, менее навороченый

Срок: 7 дней

Задача: Сделать дизайн, посадить на CMS (сейчас закачан какой то битрикс), и наполнить инфой

Оплата: предоплату не предлагать, оплату гарантирую. Наличные в Москве, безналичные (оплата счетов), WMR, Яндекс деньги

16 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
konan-design
Юрий Шутов 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$200
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ясная постановка задачи и мгновенная оплата в полном объеме по факту выполнения. Спасибо.
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