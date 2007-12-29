Требуется простой сайт на CMS

Нравится дизайн: www.nlpcenter.spb.ru (без правой колонки)

Нужно: стиль как у сайта выше, направленность та же, менее навороченый

Срок: 7 дней

Задача: Сделать дизайн, посадить на CMS (сейчас закачан какой то битрикс), и наполнить инфой

Оплата: предоплату не предлагать, оплату гарантирую. Наличные в Москве, безналичные (оплата счетов), WMR, Яндекс деньги