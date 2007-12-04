Создание информационного сайта школы

Нужен сайт для компании занимающейся дизайном и ремонтом помещений. До 10 страниц + портфолио с фотографиями. Легкий, без flash Жестких сроков нет. ТЗ по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- oformlenie v Flash ili Frame
- 6-7 razdelov.
- prostaya adminka
Na russkom yazike
S dizaynom
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