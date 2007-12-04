Создать каталог продукции

Доброго времени суток.

Ищется человек способный превратить набор уже обработанных фотографий продукции в ON-LINE каталог. Имеется ввиду создание сайта-каталога продукции. Пример того что хотелось бы видеть:

http://www.art-region.ru/index.php?m=list&pid=2

Просьба отвечать лицам которые имеют примеры в портфолио и осуществляли даные проекты.

Предложения по цене и сроку пишите сюда.

Благодарю за понимание.