Создать каталог продукции

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок239 просмотров
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Доброго времени суток.

Ищется человек способный превратить набор уже обработанных фотографий продукции в ON-LINE каталог. Имеется ввиду создание сайта-каталога продукции. Пример того что хотелось бы видеть:

http://www.art-region.ru/index.php?m=list&pid=2

Просьба отвечать лицам которые имеют примеры в портфолио и осуществляли даные проекты.

Предложения по цене и сроку пишите сюда.

Благодарю за понимание.

16 лет назад
FFedorov
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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