Сайт + каталог на бесплатных движках

Необходимо создать сайт на любом из бесплатный движков, джумала и т.д.

Встроить строительный дизайн из готовых шаблонов (желательно в теплых тонах)

Также прикрутить каталог сайтов, где будут размещаться объявления от разных строительных фирм.

На главной будут размещаться статьи о строительстве и ремонте.

А на субдомене или во внутреннем вложении будет каталог сайтов.