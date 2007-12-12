Сайт + каталог на бесплатных движках

$50
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок360 просмотров
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Необходимо создать сайт на любом из бесплатный движков, джумала и т.д.

Встроить строительный дизайн из готовых шаблонов (желательно в теплых тонах)

Также прикрутить каталог сайтов, где будут размещаться объявления от разных строительных фирм.

На главной будут размещаться статьи о строительстве и ремонте.

А на субдомене или во внутреннем вложении будет каталог сайтов.

16 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
Выбранный исполнитель
ikasaedr
Сергей 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
$30
3 дня
Молодцы ребята, все сделали на уровне, точно в срок, помогли разработать ТЗ и сделали пару бонусов совершенно бесплатно. Всем рекомендую!
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