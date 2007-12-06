Создание популярного портала на BITRIX

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок198 просмотров
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Независимый Продюсерский Центр ищет опытного BITRIX- программиста для участия в создании популярного веб-портала для женской аудитории.

Требования к кандидатам:

-хорошее знание PHP и JavaScript;

-понимание технологии AJAX/JSON(алгоритмы, реализация);

-понимание технологии программирования "сверху вниз"(общее решение->частное решение->инкапсуляция);

-умение решать задачу и составлять алгоритмы при отсутствии полного ТЗ (задача в краткой письменной форме и в виде свёрстанного макета);

А также:

- Профессионализм

- Динамичность мышления

- Оперативность и четкость в работе

- Умение и Желание работать в условиях сжатых сроков

- Готовность стать частью уникального онлайн проекта

Обьем работ:

Фаза 1 - Создание версии 1.0 портала на BITRIX по заданными спецификациям и с предоставленными макетами страниц. Коррекция модулей Bitrix, написание модулей. Модули управления банерами, подпиской и рассылками, настройка модуля статистики. Большое количество флеш-элементов.

Фаза 2 - Поддержка и развитие портала

Поэтапная оплата с авансированием, бонусы за качество и оперативность. Проект имеет отличный потенциал и возможность долгосрочного сотрудничества. Возможна удаленная работа.

Заинтересованным кандидатам просьба направлять свои резюме и требования к зарплате по адресу [email protected] c темой «BITRIX»

16 лет назад
real_books
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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