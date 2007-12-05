Создание простых сайтов (сателлитов)

Ищется программист-дизайнер (высокий уровень) В обязанности: Верстка тем написание модулей сайт с нуля (сборка проектов) максимально быстрый и качественный результат Для постоянного сотрудничества. Примеры работ обязательно.(ссылка на портфолио) ----------------------------------------------------- Только валидная, кроссбраузерная верстка. ------------------------------------ В текущий момент есть конкретный заказ. Жду адекватные предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуются постоянно простые сайты уровня сателлитов и выше
Дизайн, верстка, наполнение
3-7 стр. html
Хост, текст и домен мой
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