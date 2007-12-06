Сайт компании и Портал

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок473 просмотра
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Уважаемые профессионалы, всем доброго дня!

Для реализации 2-х вебпроектов приглашаются профессионалы или команды.

Срочно создается команда для создания и продвижения двух сайтов.

Предпочительная платформа – DotNetNuke. Оба сайта интегрированы с корпоративной БД (кБД; MS SQL)

Проект 1. “Сайт Компании”. Проект высокого приоритета и сжатых сроков. Сроки декабрь 2007 - январь 2008.

Проект 2. “Портал - Клуб”. Проект, начинающийся после фазы разработки Проекта 1. Сроки декабрь (январь) 2007 - февраль 2008

Описание проекта 1.

Создание и раскрутка сайта компании. Интеграция с кБД (справочники, запись на консультацию)

Бюджет от $2000. Срок запуска – первая половина января 2008.

В исключительных случаях возможен поэтапный запуск, но не позднее 1 февраля 2008. Обсуждается при детальном общении.

Функциональные области:

-Инфо о компании (оргструктура, филиалы, адреса, контакты, патенты, заслуги и тп)

-Инфо о услугах (подробное описание, часто задаваемые вопросы)

-Обновляемые разделы (новости, статьи, рассылки для подписчиков)

-Галерея успеха (фото, текст, флеш)

-Регистрация пользователей, личный кабинет (профиль)

-Регистрация на консультацию в филиале

-Магазин, продажа товаров (книги, СД), платежи, счета

-Раздел для клиентов (профиль, дневники, консультации специалистов)

-Обратная связь, отзывы

-Реклама

-Поиск по разделам сайта

-Карта сайта

Краткое описание проекта 2.

Создание и раскрутка портала с целью создания, удержания, развития устойчивой аудитории по тематике бизнеса Компании.

Бюджет от $3000. Срок запуска – февраль 2008

Портал с элементами социальной сети. Интеграция с Сайтом Компании

-Регистрация пользователей

-Личный раздел, персональные данные (подсайт). Одна БД пользователей для двух сайтов (справочник интегрирован с кБД)

-Блоги, тэги

-Фото

-Видео

-Консультации специалистов

-Форум

-Реклама

Вакансии:

1.Руководитель проекта. Опыт управления веб-проектами подобного рода, управление командой, умение планировать и контролировать выполнение работ. Успешно завершенные проекты, подобного масштаба и сложности – не менее 3-х

2.Дизайнер-верстальщик, желательно с опытом DotNetNuke

3.Программист ASP.NET, MS SQL желательно с опытом разработки на платформе DotNetNuke

4.Специалист по интернет-маркетингу (интернет-реклама, раскрутка и продвижение сайтов). Для продвижения и раскрутки сайтов необходимо разработать интернет-стратегию

Руководителей проектов просим в дополнение к резюме и предложению кратко изложить свое видение плана проекта (работы, сроки, этапы, ресурсы), а также кратко описать принципы управления проектом и управления рисками в данных проектах.

Мы заинетересованы к длительному сотрудничеству как с отдельными специалистами, так и с командами.

Спасибо и надеюсь на Ваш интерес и взаимовыгодное и длительное сотрудничество!

Детальное инфо будет выслано после определения условий сотрудничества.

Ваши предложения можете направлять по адресу kimekim at gmail dot com

С уважением, Евгений.

16 лет назад
evgkim
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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