Сайт компании и Портал

Нужен сайт аналог смс сервиса sms molitva.ru или sms2wall.com Сайт изначально на 25-30 страниц. .Главное требование - юзабилити.легкий дизайн.Легкий узнаваемый лого. В дальнейшем подключение Всех видов веб оплат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые профессионалы, всем доброго дня!
Для реализации 2-х вебпроектов приглашаются профессионалы или команды.
Срочно создается команда для создания и продвижения двух сайтов.
Предпочительная платформа – DotNetNuke. Оба сайта интегрированы с корпоративной БД (кБД; MS SQL)
Проект 1. “Сайт Компании”. Проект высокого приоритета и сжатых сроков. Сроки декабрь 2007 - январь 2008.
Проект 2. “Портал - Клуб”. Проект, начинающийся после фазы разработки Проекта 1. Сроки декабрь (январь) 2007 - февраль 2008
Описание проекта 1.
Создание и раскрутка сайта компании. Интеграция с кБД (справочники, запись на консультацию)
Бюджет от $2000. Срок запуска – первая половина января 2008.
В исключительных случаях возможен поэтапный запуск, но не позднее 1 февраля 2008. Обсуждается при детальном общении.
Функциональные области:
-Инфо о компании (оргструктура, филиалы, адреса, контакты, патенты, заслуги и тп)
-Инфо о услугах (подробное описание, часто задаваемые вопросы)
-Обновляемые разделы (новости, статьи, рассылки для подписчиков)
-Галерея успеха (фото, текст, флеш)
-Регистрация пользователей, личный кабинет (профиль)
-Регистрация на консультацию в филиале
-Магазин, продажа товаров (книги, СД), платежи, счета
-Раздел для клиентов (профиль, дневники, консультации специалистов)
-Обратная связь, отзывы
-Реклама
-Поиск по разделам сайта
-Карта сайта
Краткое описание проекта 2.
Создание и раскрутка портала с целью создания, удержания, развития устойчивой аудитории по тематике бизнеса Компании.
Бюджет от $3000. Срок запуска – февраль 2008
Портал с элементами социальной сети. Интеграция с Сайтом Компании
-Регистрация пользователей
-Личный раздел, персональные данные (подсайт). Одна БД пользователей для двух сайтов (справочник интегрирован с кБД)
-Блоги, тэги
-Фото
-Видео
-Консультации специалистов
-Форум
-Реклама
Вакансии:
1.Руководитель проекта. Опыт управления веб-проектами подобного рода, управление командой, умение планировать и контролировать выполнение работ. Успешно завершенные проекты, подобного масштаба и сложности – не менее 3-х
2.Дизайнер-верстальщик, желательно с опытом DotNetNuke
3.Программист ASP.NET, MS SQL желательно с опытом разработки на платформе DotNetNuke
4.Специалист по интернет-маркетингу (интернет-реклама, раскрутка и продвижение сайтов). Для продвижения и раскрутки сайтов необходимо разработать интернет-стратегию
Руководителей проектов просим в дополнение к резюме и предложению кратко изложить свое видение плана проекта (работы, сроки, этапы, ресурсы), а также кратко описать принципы управления проектом и управления рисками в данных проектах.
Мы заинетересованы к длительному сотрудничеству как с отдельными специалистами, так и с командами.
Спасибо и надеюсь на Ваш интерес и взаимовыгодное и длительное сотрудничество!
Детальное инфо будет выслано после определения условий сотрудничества.
Ваши предложения можете направлять по адресу kimekim at gmail dot com
С уважением, Евгений.
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