Новый логотип, шаблон, форум

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также шаблон сайта для работы под управлением CMS Joomla (хостинг на NIC.RU) + phpbb-форум для организации Центра поддержки пользователей системы EUROPE.

Подробности:

адрес будущего сайта - ERPEUROPE.COM

Пожелания по сайту:

1. 100% "резиновый". Пример - http://erpeuropa.ru/joom/

2. Лёгкий

3. Желательно соответствие цветовой гаммы - http://erpeuropa.ru/joom/

4. Форма обратной связи

5. Форма "задать вопрос"

Пожелания по логотипу ERP EUROPE:

1. Легкое напоминание (шестеренки вместо звездочек) стиля Евросоюза

2. Светло-голубые/синие тона. Возможно незначительное присутствие других цветов/оттенков.

Пожелания по форуму:

1. Регистрация пользователей с модерацией

2. Регистрация групп пользователей (доступ только администратору). Список групп пользователей доступен ТОЛЬКО администратору!

3. Присвоение пользователя группе (доступ только администратору).

4. Персональный форум (разделы и т.д.) для каждой группы пользователей.

16 лет назад
maxtrade
Максим 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для архитектурной/проектной организации

    $700

    Нужен сайт, точнее нужно придумать и натянуть дизайн на систему управления контентом + дописать несколько фич на php (размещение и превью портфолио проектов) ТЗ на проект во вложении Ваши портфолио обязательны. Главное - удобная CMS и красивый корпоративный ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под-ключ

    Нужно сделать сайт на любой CMS-ке, на ваш выбор. Сайт должен иметь: - большое кол-во новостных лент + RSS + Архив + возможность подписаться на новости - каталог работ, аналог портфолио - на сайте будет использовано несколько дизайнов - внутренний ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Туристическая тематика

    $1000

    Компания занимается деловым туризмом. Нужен полностью готовый сайт на основе готового фирменного стиля и концепции Несколько слов про что должно получиться в конце: ынформационный портал про выставки - деловые мероприятия - конференции легкий без графических тяжелых элементов Предложения ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт неполитической общественной организации

    $100

    Сделать копию сайта http://www.asp.aip.ru/ в том числе: - организацию рассылки подписчикам - каталог участников - лента новостей - удобное выкладывание .doc файлов на сайт Дополнительно: - форма обратной связи - установить и настроить форум (использовать стандартный движок, например, phpbb) Основное требование: Удобная админка. Можно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт компании и Портал

    $5000

    Уважаемые профессионалы, всем доброго дня! Для реализации 2-х вебпроектов приглашаются профессионалы или команды. Срочно создается команда для создания и продвижения двух сайтов. Предпочительная платформа – DotNetNuke. Оба сайта интегрированы с корпоративной БД (кБД; MS SQL) Проект 1. “Сайт ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    $1000

    Нужен сайт аналог смс сервиса sms molitva.ru или sms2wall.com Сайт изначально на 25-30 страниц. .Главное требование - юзабилити.легкий дизайн.Легкий узнаваемый лого. В дальнейшем подключение Всех видов веб оплат.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание популярного портала на BITRIX

    $2500

    Независимый Продюсерский Центр ищет опытного BITRIX- программиста для участия в создании популярного веб-портала для женской аудитории. Требования к кандидатам: -хорошее знание PHP и JavaScript; -понимание технологии AJAX/JSON(алгоритмы, реализация); -понимание технологии программирования "сверху вниз"(общее решение-&gt;частное решение-&gt;инкапсуляция); -умение решать задачу ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад