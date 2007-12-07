Сайт для архитектурной/проектной организации

Нужно сделать сайт на любой CMS-ке, на ваш выбор. Сайт должен иметь: - большое кол-во новостных лент + RSS + Архив + возможность подписаться на новости - каталог работ, аналог портфолио - на сайте будет использовано несколько дизайнов - внутренний ...