Сайт для архитектурной/проектной организации

$700
Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки223 просмотра
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Нужен сайт, точнее нужно придумать и натянуть дизайн на систему управления контентом + дописать несколько фич на php (размещение и превью портфолио проектов)

ТЗ на проект во вложении

Ваши портфолио обязательны.

Главное - удобная CMS и красивый корпоративный дизайн.

Бюджет 600-700$

16 лет назад
begem0t
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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