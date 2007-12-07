Нужен сайт типа autoreg

Нужен сайт, точнее нужно придумать и натянуть дизайн на систему управления контентом + дописать несколько фич на php (размещение и превью портфолио проектов) ТЗ на проект во вложении Ваши портфолио обязательны. Главное - удобная CMS и красивый корпоративный ...