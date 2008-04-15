rustam

Гость rustam

 
NaN летБельгия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тема для Joomla

    Нужна тема для Джумлы на подобие (www.mixfight.com.ua/) или максимально похожая! Делать с нуля, или переделываь уже сушествуюшую разницы нет. ваши цены + сроки.

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен шаблон для Joomla + интегрировать в дизайн

    Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка. Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать их с нуля, решил ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для спортивного сайта 2

    Я уже постил запрос на этот модуль, но многие не поняли, что мне нужно. Решил написать ТЗ и закинуть заново. Для начала посмотрите старый запрос по этой ссылке http://www.weblancer.net/projects/97935.html Потом скачайте прикреплённый файл с ТЗ.

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для сайта спортсменов

    Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов. Модуль предназначен только для Профессионального бокса. Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать. Как будет работать рейтинг? - Админ добавляет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать страницу статистики (спорт)

    Имеется сайт рейтинга спортсменов реализованный одним из фрилансеров с этого сайта, нынче он уже не занимается фрилансом поэтому выкладываю работу для остальных. ------------------------------ Что нужно реализовать? Нужно создать страницу где будет показываться количество медалей (золотых, сер., бронз.) по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработать скрипт доски объявлений (JBoard)

    Нужно доработать уже готовый скрипт доски объявлений. В нём уже имеется где-то 80% функционала нужного мне. Главные изменения : - Нужно сделать функцию по добавлению полей категориям (например: в рубрике АВТО нужно добавить поля : цвет, двигатель, коробка ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт рейтинга спортсменов

    Нужно реализовать не большой скрипт. Работа скорее для программиста одиночки, которому нужны проекты для профиля. В ТЗ всё подробно расписано Большие цены не предлагать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Лого для спортивного сайта

    $10

    Нужно слепить лого для спортивного сайта. Задание : - Простое лого, в формате жпг - Никаких флэш наворотов, кнопок и т.д... Я даю вам лого с нужной цветовой гаммой, и другие картинки которые придётся влепить в это лого... можете ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на подобие оdnoklassniki.ru

    Меня интересуют примерные цены для реализации сайта на подобие www.odnoklassniki.ru или www.vkontakte.ru Укажите свои цены пожалуйста, что-бы я знал какой бюджет надо иметь для реализации такого проекта. Спасибо

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений(клон) - 2

    Нужен скрипт доски объявлений. Должен быть максимально похожим на www.reklama.lv как внешне так и функционально. Что-то будет удалено, что-то будет добавлено. Большая просьба – ДО ТОГО как предложить свои услуги, посмотрите хорошенько сайт www.reklama.lv , не просто главную ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений (клон)

    Три варианта : 1) Нужно доработать уже имеюшийся скрипт объявлений (был создан участником веблансер.нет). 2) Переделать любой другой скрипт 3) Сделать с нуля Результат должен быть таким : http://www.reklama.lv ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ И УКАЖИТЕ СВОЮ ЦЕНУ, ЕСЛИ МЕНЯ УСТРОИТ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта "Доска объявлений"

    Имеется скрипт, в сыром виде. Нужен умелый человек, который повозиться с этим скриптом, и добавит пару функций. Скрипт вообшем нормально работает, только нужно кое какие мелочи доделать. Поясняю : Скрипт "Дока объявлений" с 3-мя разделами "Авто" "Недвижимость" "Работа". 1) Проблема ...

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доска объявлений

    Нужно написать скрипт "Доски объявлений" Сайт будет состоять из 3 категорий, структура всех категорий практически одинаковая, разница в тематике.... 1.Категория "Автомобили" Форма поиска, результат поиска, страница объявления... 2. Категория "Недвижимость" - Купить, Снять : дома, квартиры, земельные участки Такая же форма ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Danneo to SLAED

    Нужно переделать тему от движка Даннео , для движка СЛАЕД Ничего рисовать не нужно, все картинки можно брать с сушествуюшей уже темы, нужно лишь подбить ее под движок СЛАЕД, для умельцев работа рас плюнуть.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$45
10 баллов
15 лет назад
Создать страницу статистики (спорт)
Четкое задание оплата без проблем
Работа выполнена по всем требованиям. Были произведены дополнительные работы по моему запросу, за дополнительную плату. Работал без предоплаты.
Ответный отзыв
Fint_ru
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$85
10 баллов
16 лет назад
Скрипт рейтинга спортсменов
Заказчик, который в мельчайших деталях знает, что он хочет получить в результате. После завершения работы получил оплату без задержек.
Хорошо сделал работу. Цену не зажимает. Работал без предоплаты (такое бывает редко). Серьёзный человек. Вообщем, с человеком приятно работать.
Ответный отзыв
_Alexandr
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)
$0
0 баллов
16 лет назад
Доска объявлений (клон)
Не советую связываться с данным заказчиком, человек не адекватен.
С работой не справился. Потратил 6 месяцев времени. Вешал лапшу на уши в течении всего времени. ------------------------------- Обновка отзыва 15/04/2008 Кормил обещаниями в течении 6 месяцев. То его в армию забрать хотели, то у него друг женился то третье то шестое, и так пол года!!! Бессовестно потратил моё время, и после всего этого времени начал предлагать какие то 40 баксов для возмещения ущерба! Я отказался и написал ему отрицательный отзыв, прошло пару месяцев и я о нём вроде забыл. И вот он мне пишет письмо с просьбой убрать отзыв за какую то сумму денег. Я отказался опять, предложил ему сделать другой не большой скрипт... Он согласился, и сказал, что сделает за неделю или полторы недели... я ему опять доверился, и опять погорел. Договорились 8 января, делал он его больше 2 месяцев! Скрипт с большими багами, работает не коректно... обещал исправить я жду уже полтора месяца пока он уберёт баги, но он как и обычно кормит обедами... вешает лапшу на уши! САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Будьте бдительны!! Человек оставляет дырки в скриптах (для себя)!!! ЕСЛИ что-то закажите у это человека, то ОБЯЗАТЕЛьНО каждые 2-3 дня проверяйте проделанную работу, не то погорите! ЕСЛИ НУЖНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МОИХ СЛОВ, то у меня есть история переписки с июля 2007 года! Так что сами убедитесь в моих словах! ТЗ тоже было! Если кто сомневается то могу показать, фрилансер врёт наглейшим образом!
Ответный отзыв
ITech
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$350
10 баллов
17 лет назад
Доска объявлений
Прекрасный заказчик. Отличное ТЗ, подробное описание каждого раздела, с картинками. Вообщем, работать одно удовольствие. Надеюсь на постоянное сотрудничество и советую всем. P.S. Получил от заказчика 50% предоплаты, что тоже говорит о многом.
Хорошая комманда. Сделали всё в срок. Низкие цены. При окончании работы, исправили всё недочёты на моё усмотрение. Вообшем советую, главное уточнить все детали при заказе. Оценка работы 9+
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