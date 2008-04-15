С работой не справился. Потратил 6 месяцев времени. Вешал лапшу на уши в течении всего времени. ------------------------------- Обновка отзыва 15/04/2008 Кормил обещаниями в течении 6 месяцев. То его в армию забрать хотели, то у него друг женился то третье то шестое, и так пол года!!! Бессовестно потратил моё время, и после всего этого времени начал предлагать какие то 40 баксов для возмещения ущерба! Я отказался и написал ему отрицательный отзыв, прошло пару месяцев и я о нём вроде забыл. И вот он мне пишет письмо с просьбой убрать отзыв за какую то сумму денег. Я отказался опять, предложил ему сделать другой не большой скрипт... Он согласился, и сказал, что сделает за неделю или полторы недели... я ему опять доверился, и опять погорел. Договорились 8 января, делал он его больше 2 месяцев! Скрипт с большими багами, работает не коректно... обещал исправить я жду уже полтора месяца пока он уберёт баги, но он как и обычно кормит обедами... вешает лапшу на уши! САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Будьте бдительны!! Человек оставляет дырки в скриптах (для себя)!!! ЕСЛИ что-то закажите у это человека, то ОБЯЗАТЕЛьНО каждые 2-3 дня проверяйте проделанную работу, не то погорите! ЕСЛИ НУЖНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МОИХ СЛОВ, то у меня есть история переписки с июля 2007 года! Так что сами убедитесь в моих словах! ТЗ тоже было! Если кто сомневается то могу показать, фрилансер врёт наглейшим образом!