Читать ТЗ указывать цену и сроки
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна тема для Джумлы на подобие (www.mixfight.com.ua/) или максимально похожая! Делать с нуля, или переделываь уже сушествуюшую разницы нет. ваши цены + сроки.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка. Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать их с нуля, решил ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Я уже постил запрос на этот модуль, но многие не поняли, что мне нужно. Решил написать ТЗ и закинуть заново. Для начала посмотрите старый запрос по этой ссылке http://www.weblancer.net/projects/97935.html Потом скачайте прикреплённый файл с ТЗ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов. Модуль предназначен только для Профессионального бокса. Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать. Как будет работать рейтинг? - Админ добавляет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Хотел бы узнать ориентировочные цены для интеграции систем оплаты Webmoney & SMS для данного скрипта. http://www.68classifieds.com/ 1. Возможно ли это? 2. Сколько будет стоить? 3. Срок работыВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт рейтинга спортсменов реализованный одним из фрилансеров с этого сайта, нынче он уже не занимается фрилансом поэтому выкладываю работу для остальных. ------------------------------ Что нужно реализовать? Нужно создать страницу где будет показываться количество медалей (золотых, сер., бронз.) по ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать лицевую часть этого скрипта http://top.net.ru/spec/ Копия этого дизайна : http://top.net.ru/Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать уже готовый скрипт доски объявлений. В нём уже имеется где-то 80% функционала нужного мне. Главные изменения : - Нужно сделать функцию по добавлению полей категориям (например: в рубрике АВТО нужно добавить поля : цвет, двигатель, коробка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно реализовать не большой скрипт. Работа скорее для программиста одиночки, которому нужны проекты для профиля. В ТЗ всё подробно расписано Большие цены не предлагать.Завершен16 лет назад
- $10
Нужно слепить лого для спортивного сайта. Задание : - Простое лого, в формате жпг - Никаких флэш наворотов, кнопок и т.д... Я даю вам лого с нужной цветовой гаммой, и другие картинки которые придётся влепить в это лого... можете ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт16 лет назад
Меня интересуют примерные цены для реализации сайта на подобие www.odnoklassniki.ru или www.vkontakte.ru Укажите свои цены пожалуйста, что-бы я знал какой бюджет надо иметь для реализации такого проекта. СпасибоСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт доски объявлений. Должен быть максимально похожим на www.reklama.lv как внешне так и функционально. Что-то будет удалено, что-то будет добавлено. Большая просьба – ДО ТОГО как предложить свои услуги, посмотрите хорошенько сайт www.reklama.lv , не просто главную ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
Три варианта : 1) Нужно доработать уже имеюшийся скрипт объявлений (был создан участником веблансер.нет). 2) Переделать любой другой скрипт 3) Сделать с нуля Результат должен быть таким : http://www.reklama.lv ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ И УКАЖИТЕ СВОЮ ЦЕНУ, ЕСЛИ МЕНЯ УСТРОИТ ...Закрыт17 лет назад
Имеется скрипт, в сыром виде. Нужен умелый человек, который повозиться с этим скриптом, и добавит пару функций. Скрипт вообшем нормально работает, только нужно кое какие мелочи доделать. Поясняю : Скрипт "Дока объявлений" с 3-мя разделами "Авто" "Недвижимость" "Работа". 1) Проблема ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать скрипт "Доски объявлений" Сайт будет состоять из 3 категорий, структура всех категорий практически одинаковая, разница в тематике.... 1.Категория "Автомобили" Форма поиска, результат поиска, страница объявления... 2. Категория "Недвижимость" - Купить, Снять : дома, квартиры, земельные участки Такая же форма ...Завершен17 лет назад
Нужно переделать тему от движка Даннео , для движка СЛАЕД Ничего рисовать не нужно, все картинки можно брать с сушествуюшей уже темы, нужно лишь подбить ее под движок СЛАЕД, для умельцев работа рас плюнуть.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт17 лет назад