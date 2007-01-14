Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи. Работа ...
Знания: PHP, MySQL, Smarty, JavaScript
Возможности: программирование CMS, программирование задач под WEB, поддержка и продвижение проектов. Огромный опыт работы с CURL.
+ Прекрасно знаем: Delphi, Visual C++, Java, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Переносы сайтов, Разработка сайта любой сложности
+ В сети (ICQ, Skype,MSN,Yahoo Messenger) более 15 часов в день.
+ Ответственность к проектам.
+ Возможность тех. поддержки сданного проекта и его усовершенствование(доработка)…
+ Оперативность выполнения заданий.
+ Индивидуальный подход к каждому клиенту.
+ Высочайшее качество написания кодов.
+ Обязательные коменты в кодах, для удобства заказчика
+ Читабельность кода
+ Отлично ориентируемся в чужом коде.
+ Огромный опыт доработки проектов.
+Идеальное знание языков:
+Английский
+Немецкий
+Русский
+Украинский
Дополнительные возможности: технический перевод с/на английский.
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д. Я должен потом просто добавить базу и все. Стоимость не высокая, т.к. работы ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть очень очень легкий сайт(логотип и хтмл страница - mp3archive.su - пример). Нужно создать 15 сайтиков, не похожими друг на друга. Просто изменить логотип + немного изменить стиль сайта, размещение блоков. Поскольку работа на пол часа ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Здравствуйте, есть определенное количество сайтов, разные(проиндексированные, только созданные, и т.д.). Интересует поднятие ТИЦ от 50 и PR от 3. Для каждого сайта. Примеры обязательны. Без них плиз не пишите. Методы все, кроме спама. Важны стоимость и сроки. Прошу писать ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется вывести в топ зарубежный сайт тематики DVD Rental бизнес. Все общение по ICQ, Skype, MSN ICQ: 251216837 Skype: valentinpeltek MSN: [email protected]Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Есть проект wisemoney.ru. Задача - посещаемость - 1000 человек в сутки с поисковиков по запросам по заработку в сети Сумма может меняться :) Я прекрасно понимаю, что посещаемость серьезнаяПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется поднять ТИЦ и PR для сайта http://www.bredni.net и для http://www.mp34.ru. Сайты прогнаны через систему 1PS.ru. Требуется PR=4-5,ТиЦ > 500. Работа постоянная,сайтов будет ещё больше Или куплю базу БЕЛЫХ каталоговПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется SEO для регистрации 270 американских сайтов в каталоги/гостевые и т.д.. Цель: поднятие US траффика. Требуется постепенное увеличение траффика. Обязательно портфолио, в котором бы были проекты, которые Вы уже раскручивали. Просьба указывать приблизительную цену в месяц Все ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется специалист или команда специалистов, которая за разумную оплату могла бы продвигать проекты в Google, Yahoo и т.д. Требуется продвигать зарубежные проекты. Знания ангийского желательно. Просьба обращаться только людей, которые действительно понимают о чем идет речь Оплата ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад