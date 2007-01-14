ITech

Studio Itech ITech

 
42 годаУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Знания: PHP, MySQL, Smarty, JavaScript

Возможности: программирование CMS, программирование задач под WEB, поддержка и продвижение проектов. Огромный опыт работы с CURL.

+ Прекрасно знаем: Delphi, Visual C++, Java, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Переносы сайтов, Разработка сайта любой сложности

+ В сети (ICQ, Skype,MSN,Yahoo Messenger) более 15 часов в день.

+ Ответственность к проектам.

+ Возможность тех. поддержки сданного проекта и его усовершенствование(доработка)…

+ Оперативность выполнения заданий.

+ Индивидуальный подход к каждому клиенту.

+ Высочайшее качество написания кодов.

+ Обязательные коменты в кодах, для удобства заказчика

+ Читабельность кода

+ Отлично ориентируемся в чужом коде.

+ Огромный опыт доработки проектов.

+Идеальное знание языков:

+Английский

+Немецкий

+Русский

+Украинский

Дополнительные возможности: технический перевод с/на английский.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphi

  • Нужно искать сайтам дизайны и контент

    Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи. Работа ...

    Joomla
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать несколько копий по фильмам

    Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д. Я должен потом просто добавить базу и все. Стоимость не высокая, т.к. работы ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать 15 копий сайтов

    Есть очень очень легкий сайт(логотип и хтмл страница - mp3archive.su - пример). Нужно создать 15 сайтиков, не похожими друг на друга. Просто изменить логотип + немного изменить стиль сайта, размещение блоков. Поскольку работа на пол часа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется поднятие ТИЦ и PR для серии сайтов

    $1000

    Здравствуйте, есть определенное количество сайтов, разные(проиндексированные, только созданные, и т.д.). Интересует поднятие ТИЦ от 50 и PR от 3. Для каждого сайта. Примеры обязательны. Без них плиз не пишите. Методы все, кроме спама. Важны стоимость и сроки. Прошу писать ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка блога по заработку

    $1000

    Есть проект wisemoney.ru. Задача - посещаемость - 1000 человек в сутки с поисковиков по запросам по заработку в сети Сумма может меняться :) Я прекрасно понимаю, что посещаемость серьезная

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется поднять ТИЦ и PR для сайта

    $250

    Требуется поднять ТИЦ и PR для сайта http://www.bredni.net и для http://www.mp34.ru. Сайты прогнаны через систему 1PS.ru. Требуется PR=4-5,ТиЦ &gt; 500. Работа постоянная,сайтов будет ещё больше Или куплю базу БЕЛЫХ каталогов

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется SEO для регистрации зарубежных проектов

    $1000

    Требуется SEO для регистрации 270 американских сайтов в каталоги/гостевые и т.д.. Цель: поднятие US траффика. Требуется постепенное увеличение траффика. Обязательно портфолио, в котором бы были проекты, которые Вы уже раскручивали. Просьба указывать приблизительную цену в месяц Все ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется специалист по раскрутке сайтов

    $1000

    Требуется специалист или команда специалистов, которая за разумную оплату могла бы продвигать проекты в Google, Yahoo и т.д. Требуется продвигать зарубежные проекты. Знания ангийского желательно. Просьба обращаться только людей, которые действительно понимают о чем идет речь Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад