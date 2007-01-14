Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д. Я должен потом просто добавить базу и все. Стоимость не высокая, т.к. работы ...