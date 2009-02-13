Нужно создать несколько копий по фильмам

Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д.

Я должен потом просто добавить базу и все.

Стоимость не высокая, т.к. работы особо тут не требуется.

Предлагайте стоимость и сроки.

Стоимость свыше 100 у.е не интересует.