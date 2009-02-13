Нужно создать несколько копий по фильмам

Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д.
Я должен потом просто добавить базу и все.
Стоимость не высокая, т.к. работы особо тут не требуется.
Предлагайте стоимость и сроки.
Стоимость свыше 100 у.е не интересует.
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