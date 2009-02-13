Азартные игры на электронные деньги

Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка игрового проекта "под ключ".
Направленность - азартные игры Online (на электронные деньги, на интерес). Базовая сборка - 10 игр. Дальше видно будет.
В качестве примера наиболее успешный проект в этой сфере - igrun.com
В общем-то, ничего сверхъестественного. Нужно сделать эффективно, незамудрено и со вкусом.
Без золота, салютов и прочих "цыганизмов" :)
К разработчику:
Опыт разработки проектов в сфере электронной коммерции, интеграции проектов с ЭПС;
К проекту:
- уникальные скрипты и графика (см. про то, "как нужно", выше);
- реализация "контроля честности" (на базе MD5) - вкл./откл.;
- СМS (единая панель управления играми, новостной лентой, управление баннерами, голосовалка);
- модульность (вкл./откл. доступных игр "на лету");
- разумеется, интеграция с ЭПС (WM, robokassa для Я.Д, RBK Money и пр.
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