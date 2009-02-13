Азартные игры на электронные деньги

Разработка игрового проекта "под ключ".

Направленность - азартные игры Online (на электронные деньги, на интерес). Базовая сборка - 10 игр. Дальше видно будет.

В качестве примера наиболее успешный проект в этой сфере - igrun.com

В общем-то, ничего сверхъестественного. Нужно сделать эффективно, незамудрено и со вкусом.

Без золота, салютов и прочих "цыганизмов" :)

К разработчику:

Опыт разработки проектов в сфере электронной коммерции, интеграции проектов с ЭПС;

К проекту:

- уникальные скрипты и графика (см. про то, "как нужно", выше);

- реализация "контроля честности" (на базе MD5) - вкл./откл.;

- СМS (единая панель управления играми, новостной лентой, управление баннерами, голосовалка);

- модульность (вкл./откл. доступных игр "на лету");

- разумеется, интеграция с ЭПС (WM, robokassa для Я.Д, RBK Money и пр.