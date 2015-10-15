Приватный проект для Фенина

Есть образец требующегося на выходе сайта. Нужно создать сайт под ключ - шаблоны страниц, алгоритм формирования описаний, заголовков, подключение баз данных. Для выполнения задачи необходимо хорошо владеть PHP+MySQL, HTML, CSS, AJAX. ...
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