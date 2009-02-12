Создание сайта-визитки

Нужен мне человек который хоть немного понимает в hyip инвестициях, или понимает принцип работы hyip мониторов. Нужно сделать монитор, копия gsmonitor.org, только с другим дизайном,другой растановкой ну и немного доделать, так как я скажу. Лёгкость управления, чтоб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Есть оплаченные домен, хостинг, шаблон (http://www.besttemplates.ru/temp01_0382.php) . Нужен сайт-визитка. Информацию заполняю сам.
Прошу в ответе высылать стоиомость и срок.
Спасибо!
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