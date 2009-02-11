Создание небольшого юридического портала

1. Спарсить данные из разных источников и наполнить сайт информацией.

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Вопросы и ответы

2. Внутренние страницы сайта, помимо собственно контента и навигации, должны включать в себя 10-15 случайных ссылок на другие материалы сайта + цитаты из раздела "вопросы и ответы". Каждый раз при обновлении страницы должны подгружаться новые случайные ссылки и новые "вопрос-ответы".

Нужна реализация этого алгоритма, которая минимально грузила бы хостинг.

От меня: источники материала и порезанный для верстки макет.