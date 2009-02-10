Здравствуйте! Нужно построить сайт под ключ с внедрением получения оплаты с платежных систем Пайпал, Алерт пей и Webmoney . Сайт трех язычный Англ, Нем И Русский.Страницы сайта на всех языках заполню я сам .вот примеры .http://milliondollarhomepage.com/ http://milliondollarhomepage.ru/ .Жду предложений.Оплата по вашему усмотрению