Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок193 просмотра
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Здравствуйте! Нужно построить сайт под ключ с внедрением получения оплаты с платежных систем Пайпал, Алерт пей и Webmoney . Сайт трех язычный Англ, Нем И Русский.Страницы сайта на всех языках заполню я сам .вот примеры .http://milliondollarhomepage.com/ http://milliondollarhomepage.ru/ .Жду предложений.Оплата по вашему усмотрению

15 лет назад
dizel73
50 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
1971
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$250
10 дней
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