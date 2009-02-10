Магазин по продаже мебели

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок317 просмотров
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Нужен очень простенький скрипт магазина.

Требования :

на сайте есть несколько десятков товаров , разделённые по категориям - около 10 категорий.

у каждого товара есть :

заглавие,

описание,

фотография,

цена,

время доставки ,

цена доставки.

возможность добавления товаров в корзину - без регистрации.

после выбора товара - выпадет форма для заполнения платёжной информации .

заполненная инфа попадает в базы данных сайта.

доступ владельца сайта к этой базе .

нужен языковой файл для смены текстов без изменения скрипта.

нужен rtl.

15 лет назад
proksimo
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад