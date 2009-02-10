Магазин по продаже мебели

Есть сеть webcam студий в городе "N",что нужно: 1) сайт визитка примеры. http://www.webcammodel.ru/ http://www.webcamjob.ru/ http://live-models.ru/ http://www.ricovideo.ru/ 2)Ежедневное администрирование ответы на вопросы посетителей что-то похожее на http://www.ricovideo.ru/gb/ 3)Ежедневный поиск новых моделей. Создание и администрирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень простенький скрипт магазина.
Требования :
на сайте есть несколько десятков товаров , разделённые по категориям - около 10 категорий.
у каждого товара есть :
заглавие,
описание,
фотография,
цена,
время доставки ,
цена доставки.
возможность добавления товаров в корзину - без регистрации.
после выбора товара - выпадет форма для заполнения платёжной информации .
заполненная инфа попадает в базы данных сайта.
доступ владельца сайта к этой базе .
нужен языковой файл для смены текстов без изменения скрипта.
нужен rtl.
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