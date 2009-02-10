Магазин по продаже мебели

Сайт функционально будет представлять из себя точную копию ресурса www.xperias.ru Тематика такая же - сотовые телефоны. Соответственно нужен дизайн, верстка под данный шаблон вордпресс, интеграция, заливка на мой хостинг, настройка. Дизайн - ничего сверхъестественного, но ...