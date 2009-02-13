Доработать скрипт PG Real Estate

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки212 просмотров
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Установить на хостинг скрипт портала недвижимости

15 лет назад
DEJAVU1985
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Laputa
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Задаиние смотрели многие,писало еще больше,но реально помочь смог только Виталий.Выполнил все четко, никаких разногласий не возникало.Огромное спасибо!
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