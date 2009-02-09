Студенчекий сайт

Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru, irr.ru, avito.ru, с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям и ...
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Требуется сделать сайт, так сейчас сложно сказать, но видимо с cms, базой пользователей, форумом, ну и так флеш, немного графики.
Никакого особенного дизайна не требуется, просто сделать аккуратно и современно.
собственно интересует сколько это будет стоить?
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