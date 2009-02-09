Студенчекий сайт

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок367 просмотров
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Требуется сделать сайт, так сейчас сложно сказать, но видимо с cms, базой пользователей, форумом, ну и так флеш, немного графики.

Никакого особенного дизайна не требуется, просто сделать аккуратно и современно.

собственно интересует сколько это будет стоить?

15 лет назад
unicorn
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад