Студенчекий сайт

Требуется сделать сайт, так сейчас сложно сказать, но видимо с cms, базой пользователей, форумом, ну и так флеш, немного графики.

Никакого особенного дизайна не требуется, просто сделать аккуратно и современно.

собственно интересует сколько это будет стоить?