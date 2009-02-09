Tребуется создание под ключ веб соц. сетей

В крадце о проекте: Т3 проекта написано на английском! Но подоробно все обясню!! Проект виглядит из двух частей! Первое к примеру на базе drupal.org двжика нужно собрать и симпотично оформить соц сеть со всеми модулями ( стандартними tipo takogo http://biigpiic.com/ est' v spiske) ! движок может быть на ваш выбор но должен отвечать современным стандартам! как функциональности так и дизайна! Вторая часть: требуется разработать модуль которий позволит прозиводить апграйд профайлов клинетов через оплату! Подоробност дам лично! Стучитесь в аську 439100! Предоплата возможна только если будет видно что сможете выполнить работу согладно требуемым стандартам!Проект не сложный но требует внимание к деталям! ----$1500