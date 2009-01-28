slamsv

Shabanov Alex slamsv

 
43 годаСША/Калифорния
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Нужна работа на Wordpress

    $300

    Нужно выполнить несложний веб на ВП! и к ниму 5 шаблонов! ФЛАШ или графика специфичная не требуется! просто раставить раздели нарезать картинки и окуратно оформить! Веб состоит из 4-5 статических страниц и одной формы для ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер, порграмист

    Наша компания ишет в партнеры талатлевого вебмастера-дизайнера либо группы програмистов дизайнеров на долгосрочный проект и постоянное сотрудничество. Проект разработка подключ ППЛ партнерки. Нужно: сам скрипт партнерыки, дизайн плюс скрипты и дизайн фидов для клиентов. Проект ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Tребуется создание под ключ веб соц. сетей

    $1500

    В крадце о проекте: Т3 проекта написано на английском! Но подоробно все обясню!! Проект виглядит из двух частей! Первое к примеру на базе drupal.org двжика нужно собрать и симпотично оформить соц сеть со всеми модулями ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать веб на базе соц сетей!

    $1500

    Нужно создать веб на базе соц сетей! Ниже приложено фото схема Т3 задания! В крадсе веб должен быт выполнен качеством как www.hulu.com . Особый уклон веба ето размешения видео роликов поетому нужно разбиратся в ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад