Нужно выполнить несложний веб на ВП! и к ниму 5 шаблонов! ФЛАШ или графика специфичная не требуется! просто раставить раздели нарезать картинки и окуратно оформить! Веб состоит из 4-5 статических страниц и одной формы для ...
- $300Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Наша компания ишет в партнеры талатлевого вебмастера-дизайнера либо группы програмистов дизайнеров на долгосрочный проект и постоянное сотрудничество. Проект разработка подключ ППЛ партнерки. Нужно: сам скрипт партнерыки, дизайн плюс скрипты и дизайн фидов для клиентов. Проект ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1500
В крадце о проекте: Т3 проекта написано на английском! Но подоробно все обясню!! Проект виглядит из двух частей! Первое к примеру на базе drupal.org двжика нужно собрать и симпотично оформить соц сеть со всеми модулями ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1500
Нужно создать веб на базе соц сетей! Ниже приложено фото схема Т3 задания! В крадсе веб должен быт выполнен качеством как www.hulu.com . Особый уклон веба ето размешения видео роликов поетому нужно разбиратся в ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт15 лет назад