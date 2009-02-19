Аналог сайта

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Сайты «под ключ»Завершен10 заявок274 просмотра
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Аналог happy-rest.ru только для 8 марта.

Если у вас есть другая идея такого рода, то предлагайте.

Должна быть возможность бесплатно добавлять картинки и платные версии за смс.

В админке в принципе только нужно добавление бесплатных и платных картинок.

В предложении обязательно указывайте цену и сроки.

15 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Nobles
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Требования четкие и ясные. Приятно работать с таким человеком. +
remindromik
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$180
8 дней
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