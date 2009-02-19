Аналог сайта

Аналог happy-rest.ru только для 8 марта.

Если у вас есть другая идея такого рода, то предлагайте.

Должна быть возможность бесплатно добавлять картинки и платные версии за смс.

В админке в принципе только нужно добавление бесплатных и платных картинок.

В предложении обязательно указывайте цену и сроки.