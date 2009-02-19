Аналог сайта

http://currex.ru/ http://www.roboxchange.com/ http://webkiosk.com.ua/ вот эти интересные по структуре и функциональности! надо что то среднее!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналог happy-rest.ru только для 8 марта.
Если у вас есть другая идея такого рода, то предлагайте.
Должна быть возможность бесплатно добавлять картинки и платные версии за смс.
В админке в принципе только нужно добавление бесплатных и платных картинок.
В предложении обязательно указывайте цену и сроки.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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