Сайт для online обучения

Нужен сайт для дистанционного обучения. Сайт будет заказываться под ключ.

С главной страницы сайта переходы на информационные страницы, возможность публикции объявлений сайта, каталогизированный архив учебных материалов с доступами к разным материалам с помощью паролей, которые дает администратор и пр. Места для рекламы. Материалы – текстовые, графические и видеофайлы. С этим более-менее понятно, уточним при заключении договора.

Отсюда же, с главной страницы, переход в учебную комнату (конференция, работающая в реальном времени).

Существует превосходный сервис, который можно арендовать, но для нас цены аренды абсолютно нерентабельны. Поэтому нужно сделать что-то подобное, естественно все функции реализовать не удастся. Можно зарегистрироваться на сайте www.iVocalize.com и посмотреть о чем разговор. Там предоставляют бесплатно комнату для трех участников.

Что нужно мне.

1 – Обычный чат (в одном фрейме).

2. Звуковой чат.

3. Во втором фрейме - Whiteboard– возможность демонстрировать те или другие учебные материалы и возможность включение в этом втором же фрейме браузера.

Очень желательна возможность записать урок полностью, для последущего размещения на сайте.

Кто может помочь с этим проектом, пожалуйста, познакомьтесь с прототипом и скажите, что из него вы можете реализовать.

Нужна ориентировочная цена. Прошу цену аргументировать.

Возможно, вы сможете предложить другой прототип, который подойдет для целей online обучения в реальном времени. Возможно, вы делали что-то подобное. Тогда дайте ссылку.

Предлагайте здесь, в проекте. Сообщения скрыты. В ЛС, пожалуйста, предложения не пишите. В ЛС будем уточнять конкретные вопросы.