Создание сайта-визитки

Требуется написать сайт полностью идентичный зарубежному, с таким же дизайном,флеш анимацией, на вопрос о ТЗ отвечу сразу - есть аналог, точнее ТЗ не написать, будут лишь некоторые изменения в клиентской части сайта, базы туроператоров будут ...
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Я визажист.Мне нужен сайт-визитка. Материал для наполнения сайта есть.
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