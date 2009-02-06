Необходимо создать сайт - библиотеку с закаченным контентом! Где бы пользователь за смску мог скачать понравившуюся книгу! Контент для закачки имеется!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт типа http://turinfo.at.ua
Основные моменты:
-Каталог баз отдыха
-Каталог компаний
-Каталог тур. сайтов
-Каталог статей
-фотоальбом
-форма бронирования
- регистрация пользователей(возможность добавлять свои статьи, заходить в закрытую зону )
- поиск по сайту
Дизайн конечно другой.
+ регистрация сайта в каталогах
Пишите цену, сроки.
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