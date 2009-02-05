Комплексная разработка проекта на CMF Drupal 6.x

Нужно нечто подобное menyalshik (dot) ru. С небольшими ньюансами по категориям и типу представления. Нужен к нему дизайн (в соответствии с цветовой гаммой портала) простой. Подробней - в личку. Люди, с опытом подобных порталов рассматриваются в первую ...