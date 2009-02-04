Нужен аналог menyalshik (dot) ru.

$350
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок170 просмотров
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Нужно нечто подобное menyalshik (dot) ru.

С небольшими ньюансами по категориям и типу представления.

Нужен к нему дизайн (в соответствии с цветовой гаммой портала) простой.

Подробней - в личку.

Люди, с опытом подобных порталов рассматриваются в первую очередь.

15 лет назад
1000000000
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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