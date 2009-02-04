Электронный бутик швейцарских часов.

Необходимо создать сайт - точную копию с сайта партнера digi-guide.com, (4х язычный), сроки исполнения 2-3 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нам необходимо создать Интернет-магазин по продаже копий
швейцарских часов.
Сайт должен быть выдержан в гламурном стиле.
Стиль должен напоминать сайт
Но, не чёрный, а цветной.
+ нужен блестящий гламурный логотип.
(по типа как во вложении), только состоящий из букв
"T" и "F" (Timefashion). Под ним должно быть написано
"электронный бутик"
Сам сайт должен быть в золотистом стиле.
Необходимые условия:
1. Административная панель (для изменения каталога)
2. Скрипт для все способов оплаты и партнёрская программа.
3. Разработать баннеры для нашей маркетинговой политики
(скидки, распродажи, акции)
4. Поиск и обработка готовых фотографий модельного ряда
оригинальных швейцарских часов (можно взять лучшие картинки
с заграничного клипарда) для каталога с сохранением единой
стилистики сайта.
Пример - http://www.vip-timeclub.ru/images/hilight.PNG
Сайт - http://www.vip-timeclub.ru/catalog/men/
Необходимый список мы предоставим. (~ 15 марок*20 моделей
=300).
5. На сайте будут 8 разделов.
6. http://www.vip-timeclub.ru/imgs/1214.jpg
Такой дизайн лифлета нужен и карточка в стлистику сайта
на скидку в хорошем разрешении.
Примеры подобных сайтов:
+ по ходу работы могут быть дополнения к сайту.
Сроки - 2 недели.
Просьба не профессионалов не беспокоить.
Сайт нужно сделать под ключ. С графикой и дизайном.
Тексты для каждой модели мы предоставим.
Жду Ваших предложений.
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