Электронный бутик швейцарских часов.

Здравствуйте.

Нам необходимо создать Интернет-магазин по продаже копий

швейцарских часов.

Сайт должен быть выдержан в гламурном стиле.

Стиль должен напоминать сайт

http://glow.kiev.ua/

Но, не чёрный, а цветной.

+ нужен блестящий гламурный логотип.

(по типа как во вложении), только состоящий из букв

"T" и "F" (Timefashion). Под ним должно быть написано

"электронный бутик"

Сам сайт должен быть в золотистом стиле.

Необходимые условия:

1. Административная панель (для изменения каталога)

2. Скрипт для все способов оплаты и партнёрская программа.

3. Разработать баннеры для нашей маркетинговой политики

(скидки, распродажи, акции)

4. Поиск и обработка готовых фотографий модельного ряда

оригинальных швейцарских часов (можно взять лучшие картинки

с заграничного клипарда) для каталога с сохранением единой

стилистики сайта.

Пример - http://www.vip-timeclub.ru/images/hilight.PNG

Сайт - http://www.vip-timeclub.ru/catalog/men/

Необходимый список мы предоставим. (~ 15 марок*20 моделей

=300).

5. На сайте будут 8 разделов.

6. http://www.vip-timeclub.ru/imgs/1214.jpg

Такой дизайн лифлета нужен и карточка в стлистику сайта

на скидку в хорошем разрешении.

Примеры подобных сайтов:

http://www.vip-timeclub.ru/

http://www.bestwatch.ru/

http://www.megac.ru/

http://decorsite.ru/watch/

http://www.swissoriginals.ru/

+ по ходу работы могут быть дополнения к сайту.

Сроки - 2 недели.

Просьба не профессионалов не беспокоить.

Сайт нужно сделать под ключ. С графикой и дизайном.

Тексты для каждой модели мы предоставим.

Жду Ваших предложений.