Нужен управляемый сайт с несложным дизайном

Уважаемые Господа,

Нужно разработать интернет-компонент, краткую аннотацию к которому прилагаю к Проекту.

Примерное количество страниц: ок. 15 шт. (с учетом страниц интерфейса управления). Имеется Техническое задание на разработку компонента, с подробным описанием структуры данных объектов, правил представления и поведения страниц, обработки данных.

Готовы ли вы предложить свои услуги по разработке такого сайта? Если да – на каких условиях (сроки/стоимость)? Если прилагаемая аннотация не достаточно ясна/подробна, я готова ответить на Ваши дополнительные вопросы.

Технические требования, определяемые будущим хостингом web-компонента, можно узнать здесь: http://hosting.nic.ru/