Нужен управляемый сайт с несложным дизайном

Необходимо создать от и до сайт для компании занимающейся организацией футбольных мероприятий. Срок 2-3 недели. От исполнителя требуется: дизайн + движок (можно предложить свою СMS). Сайт по структуре примерно будет похож на: flmuvao.ru. Только дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые Господа,
Нужно разработать интернет-компонент, краткую аннотацию к которому прилагаю к Проекту.
Примерное количество страниц: ок. 15 шт. (с учетом страниц интерфейса управления). Имеется Техническое задание на разработку компонента, с подробным описанием структуры данных объектов, правил представления и поведения страниц, обработки данных.
Готовы ли вы предложить свои услуги по разработке такого сайта? Если да – на каких условиях (сроки/стоимость)? Если прилагаемая аннотация не достаточно ясна/подробна, я готова ответить на Ваши дополнительные вопросы.
Технические требования, определяемые будущим хостингом web-компонента, можно узнать здесь: http://hosting.nic.ru/
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