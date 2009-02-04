Создать сайт клуба

Мне необходим сайт

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разделы сайта: главная, новости, конкурсы, жизнь, форум, друзья, партнеры

главная - описательная часть сайта, клуба...новости - разные подразделы 3-4 шт

конкурсы - возможность голосования с фиксацией IP компа, который проголосовал, автоматический рейтинг участников или материала, представленного на конкурс

> отдельно страничка для каждого участника, где он может о себе рассказать... категории: участники, призы, правила, партнеры, жюри, также возможность скачивать фотки в мобильник

жизнь - фотоотчеты о мероприятиях, поздравления с праздниками...

форум - для всех зарегистрированных участниковдрузья - члены клуба у каждого должна быть своя страничка с фото и возможностью принимать и посылать сообщения другим членам клуба, возможно объединяться в группы и видеть кто есть в данный момент на сайте

партнеры - странички компаний

> партнеров, которые предоставляют услуги - размещается их лого, краткое описание и ссылка на их сайт

возможно в ходе работы возникнут доп. пожелания