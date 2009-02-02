Сайт строительной компании

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт96 заявок811 просмотров
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Требуется создать сайт для строительной компании. Нужен дизайн, верстка, система поиска и регистрации на сайте. Также желательно на сайте реализовать простенькую CMS, чтобы наши сотрудники могли сами добавлять контент. Цена ориентировочная, обсуждаемая.

15 лет назад
latuhina
Yulia Latuhina 
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
cgsprof
Studio 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$700
5 дней
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