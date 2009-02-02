Доброго. необходимо сделать аналог сайта http://ref.by/ (поскольку информация на нем заимствована с других источников), ее тоже необходимо вставить (спарсить). Жду твердой цены и сроков. Внимание дизайн свой сделать, уникальный!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт под ключ . в сайте должны быть : форумом, каталог товаров,админка (несложная ,легкая в управлении,желательно на русском ),каталог музыки с плеером проигрывания .
направление сайта : Тюнинг автомобилей
желательно с элементами флэша .
бюджет : до 10000 рублей
ВНИМАНИЕ !!! прошу прощение ,но всвязи с недавней потерей денег и НЕ получения никакого материала (проще говоря меня КИНУЛИ.....) оплата СТРОГО после завершения проэкта .понимаю что своим требованием иду в укор ваших убеждений оплаты работы!!!но прошу понять !!!!! поэтому если есть желающие взяться за работу ,расмотрю любые предложения !!!
всем огромное спасибо !!!!!
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