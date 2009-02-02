Сайт

$300
Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок530 просмотров
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Нужен сайт под ключ . в сайте должны быть : форумом, каталог товаров,админка (несложная ,легкая в управлении,желательно на русском ),каталог музыки с плеером проигрывания .

направление сайта : Тюнинг автомобилей

желательно с элементами флэша .

бюджет : до 10000 рублей

ВНИМАНИЕ !!! прошу прощение ,но всвязи с недавней потерей денег и НЕ получения никакого материала (проще говоря меня КИНУЛИ.....) оплата СТРОГО после завершения проэкта .понимаю что своим требованием иду в укор ваших убеждений оплаты работы!!!но прошу понять !!!!! поэтому если есть желающие взяться за работу ,расмотрю любые предложения !!!

всем огромное спасибо !!!!!

15 лет назад
stanlexx
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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