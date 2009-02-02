Нужен сайт под ключ . в сайте должны быть : форумом, каталог товаров,админка (несложная ,легкая в управлении,желательно на русском ),каталог музыки с плеером проигрывания .

направление сайта : Тюнинг автомобилей

желательно с элементами флэша .

бюджет : до 10000 рублей

ВНИМАНИЕ !!! прошу прощение ,но всвязи с недавней потерей денег и НЕ получения никакого материала (проще говоря меня КИНУЛИ.....) оплата СТРОГО после завершения проэкта .понимаю что своим требованием иду в укор ваших убеждений оплаты работы!!!но прошу понять !!!!! поэтому если есть желающие взяться за работу ,расмотрю любые предложения !!!

всем огромное спасибо !!!!!