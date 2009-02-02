Нужна скопировать сайт и наполнить его нашей информацией и внести не большие извинения в дизайн b http://www.remedia.co.il общения скайп goger.int
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый скрипт, он на сайте. Нужно скопировать сайт, изменить только логотип. Скопировать нужно сайт http://vipdosug.nu. Установленный скрипт полностью работоспособен. Возможно небольшие изменения в скрипте.
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