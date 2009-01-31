Создание 100 сайтов

Ищем надёжного и грамотного исполнителя для создания информационного сайта-портала. Сколько будет стоить подобный сайт и на какие сроки ориентироваться? Немного о проекте. Полное ТЗ в работе, так что пока вкратце: CMS должна быть быстрой, легко ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка под ключ 100 сайтов в строительной тематике.
Из них:
35 сайтов – фирм в области ремонта и строительства.
35 сайтов - архитектурных бюро и дизайн-студий.
30 сайтов – компаний в области деревянного домостроения.
У сайтов должен быть нормальный дизайн (он не должен выглядеть как сателит), не надо чего-то сверхестественного, но должно быть достойно . Простая и понятная система администрирования.
Стоимость за один сайт – 5000 рублей
Оплата WebMoney (предпочтительней), перечислением или наличными
Пример содержания сайта в области интерьеров
Скилет сайта хорошо представлен тут (флэш не требуется)
1. Главная
На главной должны присутствовать:
- визуал, соответствующий тематике сайта;
- раздел Услуги в виде меню, включающий в себя разделы перечисленные в прил.2;
- второе дополнительное меню информационного характера включающее в себя разделы перечисленные в прил. 3
- контакты,
- телефон
- портфолио;
- О студии;
- три анонса последних работ в виде трех фото, и названия работы;
- текст.
Портфолио
Списком все работы, возможно с одним превью в виде картинки.
При входе в работу открывается страница на которой отображается одна большая картинка, и превью других картинок. При нажатии на любую из них, нажимаемая картинка увеличивается и становится на место картинки бывшей до недавнего большой.
На странице портфолио отображается все что отображается на главной странице за исключением разделов перечисленных в Приложении 3
Приложение 2
- Услуги – без физического раздела
- Дизайн жилых помещений – внутри текст
- Дизайн нежилых помещений – внутри текст
- Комплектация объекта – текст
- Авторский надзор – внутри текст
- Согласование перепланировки – внутри текст
- Архитектурное проектирование – внутри текст
На каждой из этих страниц должны также находиться те же разделы, что и на главной, только без второго дополнительного меню (Приложение 3), визуал уменьшается в размерах, либо отсутствует (в зависимости от дизайна).
Приложение 3
Информационное меню содержит следующие разделы:
- Словарь архитектурных терминов
А, Б, В и т.д. – список терминов с постраничным листингом
- Пример дизайн-проекта
Здесь будет выложен полный дизайн проект постранично, размещение изображений как в Портфолио, т.е. нажали на данную ссылку, увидели 1 большое изображение и несколько (много) небольших превью, при нажатии на любое из них оно открывается на месте первого большого.
- Пример архитектурного проекта
То же что пример дизайн-проекта;
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