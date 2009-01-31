Создание 100 сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт49 заявок689 просмотров
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Требуется разработка под ключ 100 сайтов в строительной тематике.

Из них:

35 сайтов – фирм в области ремонта и строительства.

35 сайтов - архитектурных бюро и дизайн-студий.

30 сайтов – компаний в области деревянного домостроения.

У сайтов должен быть нормальный дизайн (он не должен выглядеть как сателит), не надо чего-то сверхестественного, но должно быть достойно . Простая и понятная система администрирования.

Стоимость за один сайт – 5000 рублей

Оплата WebMoney (предпочтительней), перечислением или наличными

Пример содержания сайта в области интерьеров

Скилет сайта хорошо представлен тут (флэш не требуется)

www.soho-design.ru

1. Главная

На главной должны присутствовать:

- визуал, соответствующий тематике сайта;

- раздел Услуги в виде меню, включающий в себя разделы перечисленные в прил.2;

- второе дополнительное меню информационного характера включающее в себя разделы перечисленные в прил. 3

- контакты,

- телефон

- портфолио;

- О студии;

- три анонса последних работ в виде трех фото, и названия работы;

- текст.

Портфолио

Списком все работы, возможно с одним превью в виде картинки.

При входе в работу открывается страница на которой отображается одна большая картинка, и превью других картинок. При нажатии на любую из них, нажимаемая картинка увеличивается и становится на место картинки бывшей до недавнего большой.

На странице портфолио отображается все что отображается на главной странице за исключением разделов перечисленных в Приложении 3

Приложение 2

- Услуги – без физического раздела

- Дизайн жилых помещений – внутри текст

- Дизайн нежилых помещений – внутри текст

- Комплектация объекта – текст

- Авторский надзор – внутри текст

- Согласование перепланировки – внутри текст

- Архитектурное проектирование – внутри текст

На каждой из этих страниц должны также находиться те же разделы, что и на главной, только без второго дополнительного меню (Приложение 3), визуал уменьшается в размерах, либо отсутствует (в зависимости от дизайна).

Приложение 3

Информационное меню содержит следующие разделы:

- Словарь архитектурных терминов

А, Б, В и т.д. – список терминов с постраничным листингом

- Пример дизайн-проекта

Здесь будет выложен полный дизайн проект постранично, размещение изображений как в Портфолио, т.е. нажали на данную ссылку, увидели 1 большое изображение и несколько (много) небольших превью, при нажатии на любое из них оно открывается на месте первого большого.

- Пример архитектурного проекта

То же что пример дизайн-проекта;

15 лет назад
richi77
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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