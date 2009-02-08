Требуется разработка под ключ 100 сайтов в строительной тематике. Из них: 35 сайтов – фирм в области ремонта и строительства. 35 сайтов - архитектурных бюро и дизайн-студий. 30 сайтов – компаний в области деревянного домостроения. У сайтов ...