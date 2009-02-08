Требуется составление текстов ссылок для продвижения сайтов (в течение 2-3 месяцев порядка 100 сайтов) в строительной тематике. Не менее 5000 - 6000 на один сайт. Предполагается долговременное сотрудничество. Оплата Web money по факту написания. Назовите ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перекачать изображения с буржуйского сайта (строительная тематика) (изображений порядка 20000). Сайт укажу в приватном сообщении. От вас стоимость данной работы и сроки. Пишите в приват. Оплата Web MoneyНаполнение сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется написание текстов в разделы сайтов строительной тематики. Сайтов не менее 30-40 шт. Разделы сайта: Главная страница – вводный текст рассказывающий о компании, ее достижениях, видах услуг и т.д. О компании – текст о компании Услуги – 6 ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка под ключ 100 сайтов в строительной тематике. Из них: 35 сайтов – фирм в области ремонта и строительства. 35 сайтов - архитектурных бюро и дизайн-студий. 30 сайтов – компаний в области деревянного домостроения. У сайтов ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт15 лет назад