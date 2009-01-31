Разработка сайтов на ДЛЕ

Требуется фрилансер чтобы создать сайт на джумле и поставить его на хостинг.. Исходный сайтаналог www.zop.ru (сайт завода) Сайт который надо делать www.avtovoda.ru - фирма Фирма является торговым представителем завода по продаже автожидкостей. Сайт надо сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа состоит в создании сайтов на ДЛЕ, установке модулей (на всех сайтах будет один набор модулей), натягивании шаблонов и первоначального наполнения сайтов(парсинг или копипаст).
Пишите сюда вашу асю и вашу стоимость запуска 1 такого сайта.
Без предоплаты, в личку не пишите, удаляю не читая, ответы типа "сделаю" игнорирую.
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