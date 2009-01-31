Интернет-магазин с многоуровневой партнеркой

Нужно настроить движок wordpress под нужны сайта информационной направленности, залить в него контент и разместить его на хостинге. Выслушаю предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин с многоуровневой партнерской программой. Техзадание в прикрепленном файле.
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