Разработка социальной сети для дизайнеров

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок257 просмотров
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Необходимо разработать нечно среднее между социальной сетью и порталом. ТехЗадание имеется. Основные требования: наличие системы регистрации пользователей, рейтинга, голосования, загрузка фото/картинок на сервер, мождуль со статьями и трансляция их через RSS, возможность общения приватными сообщениями между участниками.

Сроки не поджимают, желательно уложиться в месяц.

Можно на бесплатных CMS. Предлагайте Ваш вариант (желательно выбор обосновать).

Плюсом будет, если приведете аналогичные выполенные проекты.

Если есть вопросы - задавайте их здесь, а так же оставляйте контактные данные и ссылки на портфолио.

15 лет назад
MAIO
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$1000
30 дней
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