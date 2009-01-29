Разработка социальной сети для дизайнеров

Необходимо разработать нечно среднее между социальной сетью и порталом. ТехЗадание имеется. Основные требования: наличие системы регистрации пользователей, рейтинга, голосования, загрузка фото/картинок на сервер, мождуль со статьями и трансляция их через RSS, возможность общения приватными сообщениями между участниками.

Сроки не поджимают, желательно уложиться в месяц.

Можно на бесплатных CMS. Предлагайте Ваш вариант (желательно выбор обосновать).

Плюсом будет, если приведете аналогичные выполенные проекты.

Если есть вопросы - задавайте их здесь, а так же оставляйте контактные данные и ссылки на портфолио.