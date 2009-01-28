Создание сайта и его последующее продвижение.

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок363 просмотра
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Простой сайт. Конструкция:

шапка (с логотипом и конт. информацией), меню (левая часть страницы), рабочая область (основная часть страницы)

Кнопки меню открывают страницы в рабочей области.

Особенности: При изменении внутреннего курса у.е. на 2х страницах должны меняться рублевые цены.

С вас: дизайн, создание, поддержка (продвижение).

С нас: оплата.

Возможен вариант оплаты наличными, но предпочтение будет отдаваться юр.лицам с безналичной формой оплаты.

Извините, но только Москва.

15 лет назад
rma
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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